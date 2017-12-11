Датчанин програв суд бобрів і повинен виплатити компенсацію

Житель Данії Фінден Андерсен-Фрюдаль хотів отримати компенсацію за зіпсоване майно, але не виграв в суді. Про це повідомляє портал The Local.

Андерсен-Фрюдаль подав позов проти Датського агентства з охорони природи і вимагав виплатити 40 тисяч євро за зіпсоване землеволодіння. Як стверджував заявник, бобри погризли дерева і зіпсували озеро на його ділянці.

Але суд комуни Хольстебро не прийняв доводів позивача і зобов'язав його виплатити чотири тисячі євро в якості компенсації за судові витрати. У рішенні суду сказано, що працівники агентства вже виправили нанесені ушкодження.

Як виявляється, бобри відносяться до рідкісного виду. У район, де стався інцидент, вони були спеціально завезені в 1999 році.