У США хірурги дістали зі пса 21 дитячу соску

У ході операції по видаленню предмета зі шлунка тварини лікарі знайшли ще 20 сосок всередині собаки.

Ветеринари міста Едмонд в американському штаті Оклахома провели операцію по витяганню зі шлунка собаки 21 дитячу соску. Про це повідомляє телеканал Oklahoma's News.

Як зазначив лікар місцевої ветклініки, це була найбільш захоплююча і найнезвичайніша операція, яка проводилася в установі.

Як стало відомо, у господарів собаки є маленька дитина. Однак незабаром молоді батьки стали помічати, що у малюка пропадають соски. Одну з пропаж виявила бабуся, коли зловила пса в момент "пограбування".

Пізніше господарі тварини звернули увагу, що собаці стало погано. У неї погіршився апетит, і вона почала блювати. Під час одного з нападів вихованця вирвало зниклою дитячою соскою. Пара тут же звернулася до ветеринарів. Однак під час операції з видалення предмета, лікарі виявили ще 20 дитячих пустушок.

Після успішної операції медики запевнили господарів собаки, що вона відчуває себе добре і скоро видужає.