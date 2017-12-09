В Індії народилася "дитина-русалка"

В Індії у жінки народилася дитина зі зрослими ногами. Знімки немовляти публікує Daily Mail.

Повідомляється, що 23-річна мати не могла дозволити обстеження під час вагітності. Аномалія в розвитку, яка іменується сиреномелією або синдромом русалки, виявилася тільки в пологовому будинку. Дитина померла через чотири години після появи на світ.

Доктор Судіп Саха, дитячий фахівець лікарні, де перебувала породілля, каже: "Батьки належать до робітничого класу і через нестачу грошей не могли заплатити за медобслуговування". За його словами, причиною синдрому могли стати погане харчування і неправильний кровообіг у матері.

Синдром русалки зустрічається в одного немовляти зі ста тисяч і зазвичай призводить до смерті через добу через недорозвиненість нирок і сечового міхура. Однак відомі випадки, коли діти жили з цією хворобою кілька років. Так, дівчинка-русалка зі США Шайло Пепин прожила десять років з функціонуючою ниркою, без статевих органів і частини кишечника. У 2009 році вона померла.