В Астралії будинки жителів атакують смертельно небезпечні павуки (фото)

На фото, яке жінка виклала на інтернет-ресурсі Reddit, видно вісім членистоногих, які опинилися на її підвіконні.

"Коли ти живеш в штаті Вікторія, перший день літа приносить дощ. І всіх цих мертвих австралійських вдів на підвіконня. Переконайтеся, що ваші вікна закриті!" - підписала дівчина знімок, натякаючи на те, що деякі павуки можуть бути все-таки живі.

У коментарях користувачі відзначили, що такі явища звичні для Австралії, а ті, хто планував переїхати в країну, всерйоз задумалися про своє рішення.

Укус австралійської вдови, найнебезпечнішого виду павуків в Австралії, дуже хворобливий і часто призводить до летального результату.