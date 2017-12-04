Мертве немовля ожило за кілька хвилин до кремації

У Делі батьки, немовля яких вважали мертвим, побачили, що він живий, прямо перед початком церемонії кремації. Про це повідомляє Sputnik International.

Співробітники медичного центру Max Hospital оголосили родичам, що один з близнюків народився мертвим, а другого необхідно підключити до апарату штучної вентиляції легенів. Медики вимагали від сім'ї 1,5 тисячі доларів за перші три дні лікування в клініці, а кожний наступний день обійшовся б ще в 775 доларів. При цьому дитина повинна була провести в лікарні ще три місяці.

Батьки дитини не могли дозволити собі такі витрати, тому вони вирішили перевезти хлопчика в іншу клініку. Після цього лікарі заявили їм, що немовля мертве. Вони віддали родичам два поліетиленові пакети з тілами близнюків.

За шість годин перед початком обряду кремації батьки помітили, що один з пакетів ворушиться.

"Ми розірвали упаковку і виявили, що дитина дихає", - розповів дідусь хлопчика.

Сім'я одразу ж відвезла дитину в найближчу лікарню. Зараз стан дитини оцінюється як стабільний.

Міністр охорони здоров'я Індії Джагатая Пракаш Наддо назвав цей інцидент неймовірним і сказав, що він доручив уряду Делі зайнятися подією і вжити необхідних заходів.

Як заявляють місцеві правоохоронні органи, розслідування по даній справі вже розпочато.

У клініці Max Hospital розповіли, що тіло дитини було передано без будь-яких ознак життя, а лікар, відповідальний за помилку, зараз знаходиться у відпустці. Співробітників лікарні звинувачують в лікарській недбалості.

"Ми вражені і стурбовані цим незвичайним інцидентом", - заявили в Max Hospital. У повідомленні лікарні також говориться, що лікарі "постійно знаходяться на зв'язку з батьками та надають їм всю необхідну допомогу".