Грузинське вино включили в Книгу рекордів Гіннесса, як найстаріше в світі. Про це повідомляється на сайті книги.

Рекорд був зафіксований завдяки відкриттю археологів, які виявили в 50 км від Тбілісі зразки кераміки, які показали, що вино в Грузії робили ще вісім тис. років тому.

До цього найдавнішим вином вважався напій з Ірану, що датується 5400-500 роками д.н.е. Грузинське вино відноситься до 6000-5800 років д.н.е.