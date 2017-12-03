На 11 країн світу в грудні чекає жахлива катастрофа

Індійський екстрасенс Бабу Калаян, який відомий у себе на батьківщині точними прогнозами, впевнений, що в грудні на Землю обрушиться розгул стихії. Страшний землетрус обернеться катастрофою для 11 країн. На думку Калаян, постраждають Індія, Пакистан, Таїланд, Непал, Індонезія, Бангладеш і країни Перської затоки. Екстрасенс попереджає, що сила стихії буде руйнівною, вона принесе штормовий вітер до 180 кілометрів на годину, грози і зливи, пише joinfo.ua.

Нагадаємо. у 2001 році Калаян заявив, що на Марсі є вода. Через місяць його припущення підтвердив угорський вчений.