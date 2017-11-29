Хірурги витягли зі шлунка жінки залишений там три роки тому рушник

Турецькі хірурги прооперували пацієнтку, яка скаржилася на болі в шлунку і нудоту. За словами лікаря Айхана Чагилчи, який проводив операцію в місті Трабзон, останнім часом ці симптоми почастішали. Як повідомляє агентство Dogan, в ході томографії в шлунку жінки були виявлені чужорідні предмети.

- Тригодинну операцію проводили з трьома медсестрами і ще одним лікарем. Витягли з шлунка пацієнтки рушник та інші предмети, - сказав лікар, зазначивши, що три роки тому жінці робили операцію в Європі, і закликав колег бути більш уважними.

Відзначається, що зараз стан пацієнтки стабільний.