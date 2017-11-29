Родичі зарізали молодят, які уклали шлюб без благословення

На допиті вбивці розповіли, що розправилися з парою через наказ племінної ради, який визнав шлюб образою їх традицій.

Влада Пакистану заарештували десять чоловік за участь в так званому вбивстві честі, повідомляє місцеве видання Dawn. Влаштувати розправу розпорядився старійшин племінної ради міста Карачі. 24-річний Абдул Хаді і 19-річна Хасина Бібі розплатилися життям за те, що вступили в шлюб без благословення родичів.

Обвинуваченими у справі проходять батько нареченого, його дядько, брати та інші родичі, які, ймовірно, допомагали позбутися тіл молодят після жорстокого вбивства. Ще п'ятеро учасників розправи оголошені в розшук: це батько нареченої, троє її старших братів і один молодший. Інші фігуранти розгляду вже вказали на них як на виконавців вбивства.