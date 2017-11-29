Британець, який випадково викинув жорсткий диск з 7,5 тисячами біткоінів, збирається знайти його на звалищі

У 2013 році житель Ньюпорт Джеймс Хоуеллс помилково викинув жорсткий диск від зламаного ноутбука. На пристрої зберігалися 7,5 тис. біткоінів. Тоді курс криптовалюти становив близько тисячу двісті сорок два долара. Таким чином, в 2013 році Хоуеллс втратив $ 9,3 млн. За сьогоднішнім курсом на звалищі лежить близько $ 75 млн, передає The Guardian..

У листопада 2013 Хоуеллс усвідомив, що викинув диск з біткоінами і поїхав на смітник, щоб знайти його. Він не пам'ятав, коли саме викинув диск: на початку червня або в середині серпня. Хоуеллс знайшов одного з працівників сміттєзвалища, який відвіз його на територію об'єкта. Звалище була розміром з футбольне поле і за три місяці виросло майже на метр у висоту, згадує він.

Весь цей час диск був похований під горою сміття, розповів Хоуеллс TJ. Йому не дозволяють шукати пристрій без спеціального дозволу - місцева влада не дає пропуск нікому. Навіть якщо власник біткоінів найме спецтехніку і працівників, йому все одно не дозволять забрати пристрій самостійно. Проблема полягає в охороні навколишнього середовища: раніше у Великобританії ніколи не розривали звалища. Для пошуків диска доведеться почистити кілька сміттєвих бар'єрів і задіяти спеціальне обладнання. За чотири роки на звалищі накопичилося багато відходів.

За словами Хоуеллса, він все ще бачить біткоіни за адресою біткоіна-гаманця, однак у нього немає ключа доступу до диска і можливості проводити операції. Британець займається криптовалютою з 2009 року. На його думку, справжнім біткоіном слід вважати Bitcoin Cash - нову криптовалюту, яка відокремилася від біткоіна.

Раніше Inc. повідомляв, що курс біткоіни вперше в історії перевищив $ 10 тисяч.