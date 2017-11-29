Засуджений зумів втекти з тюрми, але застряг у машині зі сміттям

В американському місті Філадельфія, штат Пенсільванія, ув'язнений хотів втекти з в'язниці, але застряг у сміттєвій машині. Про це повідомляє Associated Press.

Втікач сховався в сміттєвому баку, який стояв біля виправної установи. Близько 5:30 ранку до в'язниці під'їхав сміттєвоз і вивалив вміст бака в кузов. Чоловік потрапив в прес для ущільнення відходів і не зміг вибратися звідти самостійно.

Пожежникам знадобилося дві години для того, щоб витягнути з машини мішки зі сміттям, а потім витягти застряглого ув'язненого. Визволеного чоловіка відправили до лікарні. Його стан не уточнюється, проте відомо, що він ворушився, коли його несли до машини швидкої допомоги.

У травні повідомлялося, що в Гондурасі ув'язнений переодягнувся в жіночий одяг, щоб втекти з в'язниці особливого режиму.