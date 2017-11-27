Американцеві не дозволили злетіти на ракеті і довести, що Земля плоска

61-річний американець Майк Хьюз не отримав дозволу на політ на своїй саморобній ракеті, запланований з метою перевірити, чи кругла Земля. Про це повідомляє Washington Post. Хьюз вважає себе прихильником теорії плоскої Землі, і тому кілька років збирає у себе в гаражі ракету, за допомогою якої збирається перевірити її форми.

Старт його ракети, на якій він збирався піднятися на висоту 600 метрів, був запланований на суботу. За його словами, Бюро з управління державними і громадськими землями США не дало дозвіл на старт ракети з громадської території, хоча рік тому дало йому усний дозвіл.

«Так завжди відбувається, коли маєш справу з будь-яким державним агентством», - сказав винахідник. Втім, за даними видання, в місцевій філії цієї організації стверджують, що Хьюз до них не звертався.