Французький чиновник прихованою камерою знімав каблуки-шпильки, ноги, нижню білизну співробітниць

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Главі французької служби з надання допомоги безробітним загрожує чотири місяці умовного тюремного терміну за те, що він за допомогою прихованої камери знімав своїх співробітниць «під спідницями». Про це повідомляє Europe 1.

За даними радіостанції, 47-річний Олів'є Іннонсензі на приховану камеру зняв «фільм» довжиною в 53 хвилини. На плівці фігурують дві співробітниці служби у віці 32 і 34 років.

Одна з них розповіла, що Іннонсензі «робив їм зауваження про зовнішній вигляд», даючи зрозуміти, що вважає за краще короткі спідниці і високі підбори.

Прокурор зазначив, що камера чиновника була встановлена ​​таким чином, щоб було видно «каблуки-шпильки, ноги, нижню білизну».

Суд над Іннонсензі призначений на 22 грудня.