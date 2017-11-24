У Києві активістка Femen познущалася над цукерками Порошенка (відео)

Дівчина увірвалася в магазин, який розташований біля Бессарабського ринку. В ході акції Анжеліна Діаш розкидала цукерки і торти, викрикуючи: "Black Friday, Sale Roshen!" ( "Чорна п'ятниця. Продавай Roshen"). Ці гасла були також написані на її грудях і спині. Видання зазначає, що акція тривала не більше п'яти хвилин. Охоронець Roshen витягнув напівголу активістку на вулицю. На відео видно, що вона впала на дорогу.

Нагадаємо, кондитерська корпорація Roshen була створена президентом України Петром Порошенко в 1996 році. До її складу входять дві кондитерські фабрики у Вінниці, фабрики в Києві, Кременчуці та Липецьку (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика в Литві, угорська компанія Bonbonetti Choco Kft, а також масло молочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька область). Під час виборчої кампанії в 2014 році Порошенко пообіцяв продати компанію, якщо стане президентом.

Після перемоги на виборах для продажу Roshen була залучена компанія Rothschild. Проте, здійснити операцію так і не вдалося. Порошенко пояснив, що це пов'язано з початком бойових дій на сході України. За словами президента, активи Roshen йому не підконтрольні, ними управляє "сліпий траст".

Джерело