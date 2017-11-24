Лікарі витягли зі шлунка матері клубок волосся вагою 1,5 кг

Коли дівчина поскаржилася медикам на сильний біль в області живота, вони вирішили, що у неї післяпологові ускладнення. Але комп'ютерна томографія привела їх у шок.

Через кілька днів після пологів у 25-річної Суман Прасад не заспокоївся біль у животі. Станом новоспеченої мами занепокоївся чоловік, який направив її до лікарів.

За описами симптомів лікарі подумали, що у Суман невеликі ускладнення після пологів. Для перевірки вони зробили їй комп'ютерну томографію, яка показала в шлунку величезний клубок волосся.

"Спочатку ми подумали, що її матка була пошкоджена під час інструментального видалення плаценти. Але знімок КТ виявив в шлунку цілий клубок волосся. Ми негайно зробили їй операцію по витягненню чужорідного предмета. Вага клубка склала 1,5 кілограма", - заявив журналістам Sun хірург Радж Кумар Матура.

Як розповіли лікарі британському виданню, Суман, виявляється, страждає трихофагією або синдромом Рапунцель (нав'язливе поїдання волосся). Ця хвороба пов'язана з психічними розладами, коли людина вириває своє волосся і часто з'їдає його. В результаті з'їдене волосся скупчується у шлунку і кишківнику та утворює великий клубок, який може викликати сильний біль. Якщо вчасно не діагностувати це явище, воно може привести до летального результату.