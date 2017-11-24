У Фінляндії починають продавати хліб з комах

У Фінляндії приватна компанія, яка займається виробництвом продуктів харчування, з завтрашнього дня почне продавати хліб, виготовлений з використанням комах. Відповідну інформацію надав одне з провідних інформаційних агентств.

Як підкреслили на підприємстві, такий продукт виготовлений вперше в світі. На кожен хлібець потрібно 70 сушених цвіркунів, яких згодом перемелюють і додають в борошно.

Керівник з інновацій Fazer Bakeries Юхані Сібаков констатував, що хліб з цвіркунів є прекрасним джерелом білка, крім нього, в комахах також містяться корисні жирні кислоти, кальцій, залізо та інші важливі речовини, як вітамін В12.

Сібаков зазначив, що Fazer працювала над концепцією хлібців, куди додають цвіркунів, ще з торішнього літа. Компанія перебувала в очікуванні того, коли в Фінляндії буде прийнятий новий закон. Очікування виробника збулися на початку цього місяця.