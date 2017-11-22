Німецькі робітники розкопали гігантську бетонну свастику
Нацистський символ розміром чотири на чотири метри.
У Гамбурзі на спортивному майданчику будівельники раптово розкопали гігантську бетонну свастику.
Як стало відомо згодом, вона служила фундаментом для пам’ятника, який зруйнували ще кілька десятиліть тому.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.
Робітники працювали екскаватором у місці, де планують звести кабіни для переодягання, коли раптово відкопали нацистський символ розміром чотири на чотири метри. Він зберігався під шаром землі у 40 сантиметрів.
Тепер влада ламає собі голову над тим, як швидко прибрати бетонну свастику гігантських розмірів.
Оскільки вивезти її надто складно, нацистський символ планують зруйнувати відбійними молотками.