Німецькі робітники розкопали гігантську бетонну свастику

У Гамбурзі на спортивному майданчику будівельники раптово розкопали гігантську бетонну свастику.

Як стало відомо згодом, вона служила фундаментом для пам’ятника, який зруйнували ще кілька десятиліть тому.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Робітники працювали екскаватором у місці, де планують звести кабіни для переодягання, коли раптово відкопали нацистський символ розміром чотири на чотири метри. Він зберігався під шаром землі у 40 сантиметрів.

Тепер влада ламає собі голову над тим, як швидко прибрати бетонну свастику гігантських розмірів.

Оскільки вивезти її надто складно, нацистський символ планують зруйнувати відбійними молотками.