Меблі для кухні. Що популярно серед киян?

І це не дивно: саме правильно підібрані меблі забезпечують зручність готування та прийняття гостей. Ми розповімо, яким кухням віддають перевагу кияни і на що звернути увагу при їх купівлі.

Замовляємо чи ні

Перше, з чим Вам доведеться визначитися перед купівлею кухні – будете Ви обирати її з представленого в магазинах асортименту або ж зробите на замовлення. Від цього, безумовно, залежить не тільки дизайнерське рішення, якість, але й ціна гарнітура. Кухня на замовлення має свої плюси: вона буде унікальною, зробленою з урахуванням особливостей Вашого інтер'єру і всіх побажань. Мінус тільки один – такий гарнітур коштує дорожче.

Втім, купити кухні в Києві недорого з легкістю можна і в численних онлайн або офлайн магазинах. На вибір клієнта пропонують кутові, L-образні, П-образні, острівні та півострівні, дворядні моделі. Серед найбільш популярних меблевих фабрик: GARANT, «Грейд», «Сокме», «Світ меблів», «Меблі-сервіс», «Дисконт меблі» та ін.

Дорого чи економно

Недорогі меблі для кухні сьогодні відповідають всім стандартам якості. Як правило, для їхнього виготовлення використовують ДСП або МДФ. Серед особливостей – глухі фасади, без всіляких стекол і декору. Фурнітура і наповнення будуть простими: звичайні висувні ящики, відсутність систем зберігання.

Кухні преміум-класу виготовляють з натурального дерева, шпону або МДФ. Тут різноманітні за виконанням шафи (відкидні, розсувні, складні), навісні полки, висувні механізми, системи зберігання, міцна фурнітура.

Великою популярністю сьогодні користуються модульні кухні. Перевага таких моделей у тому, що купити їх можна посекційно і впишуться вони в будь-який інтер'єр. У цьому випадку Ви самі будете дизайнером, компонуючи обрані модулі на свій смак та розсуд.

Без чого не обійтися

Незмінним успіхом у клієнтів користуються і кухонні куточки. Вони бувають стаціонарними і модульними, Г-подібними і П-образними. Виробники подбали про довговічність і екологічність виробів і пропонують сьогодні моделі з натурального шпону, дерева, МДФ, ДСП і ЛДСП. На ринку представлені моделі з міцної сталі, яка стійка до впливів температур і вологості. До речі, цими характеристиками завдяки спеціальній обробці володіють і деревні матеріали.

Українські меблярі пропонують споживачам зносостійкі кухонні куточки з наповненням з поролону хорошої щільності або пінополіуретану. Вони швидко відновлюють форму, мають пружність. Довговічність забезпечить і якісна оббивка: це може бути як натуральна шкіра в преміум-варіантах, так і кожзам, велюр, флок, жаккард в моделях більш доступного цінового сегмента.

Наявність спального місця, висувних ящиків, кутових ніш і систем зберігання зроблять кухонний куточок ще й функціональним та допоможуть господині прибрати зі сторонніх очей кухонне начиння та приналежності.

При бажанні можна купити обідній гарнітур. В такому випадку в комплекті з кутовим диваном Ви отримаєте стіл зі стільцями або табуретками і пуфи. Плюс очевидний: все буде виконано в єдиному стилістичному рішенні і не стане вибиватися із загальної канви інтер'єру.

Для тих, хто хоче самостійно «збирати» обідню зону, меблеві фабрики пропонують різноманіття обідніх столів. Вони можуть бути виконані як з деревини, так і з бюджетних матеріалів. Овальні, прямокутні, квадратні, круглі – потрібну модель сьогодні зможе обрати кожен. Практичними будуть стіл-книжка або трансформер. В розкладеному вигляді вони дозволять зібрати всіх гостей, а в складеному не займуть багато місця. Естетичного задоволення додадуть різьблені ніжки і декоративні стільниці з фарбованого МДФ або скла.

Одним словом, кухонні гарнітури сьогодні представлені в такому асортименті, що переживати за функціональність та естетику своєї кухні Вам вже точно не доведеться. Залишилося лише головне – зробити правильний вибір.