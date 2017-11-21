Хліб – не bread

Навіть якщо ви давно вважаєте себе людиною світу, за кордоном відчуваєте себе, як вдома, знайомі з різними національними кухнями, і у вас є улюблений ресторанчик у кожній європейській столиці, впевнені, деякі прості речі вислизнули від вашої уваги. А все тому, що вони пов’язані не зі знаменитими делікатесами, а з простим, на перший погляд, продуктом, з хлібом.

Німеччина: там, де народжується хлібна мода

Будь-який сніданок в Німеччині починається з хліба і булочок. До речі, якщо у Франції у кожному регіоні є свій сир і вино, то в Німеччині – свій хліб. У цій країні існує особлива хлібна культура. Німці – справжні законодавці модних хлібних трендів. Звідси пішла мода на хліб з добавками: картопляний, морквяний, капустяний, з оливками, горіхом, гарбузовим насінням. Останній писк німецької хлібної моди – дієтичні сорти хліба зі зниженою калорійністю, а саме – цільнозернові сорти хліба.

Британія: чому він – лорд, а вона – леді

Виявляється, що лорд і леді – не просто офіційні титули в Великобританії. Від самого початку вони біли пов’язані з… хлібом. Слово лорд означало – той, що забезпечує прожиток, а леді – та, що місить тісто. Якщо ціль лорда була – здобувати їжу, то завдання його дружини – розподіляти її.

До речі, ще в 1266 году в Англії був введений закон, який контролював ціну на хліб. Він проіснував 600 років. Сьогодні в Британії випікають різні сорти хліба, як доступні кожному, так і орієнтовані на людей з високим рівнем статків. Так у відомому торговому центрі Harrods продають хліб за ціною 15 фунтів стерлінгів! Пекар, що готує його, з гордістю каже, що зібрав у ньому «найкращі інгредієнти, які можна придбати за гроші».

Швейцарія: хто придумав фондю

Можливо, ви будете здивовані тим, що фондю – страву гурманів – винайшли не шеф-кухарі, а… вівчарі. Проводячи весь час на пасовищах у горах, вони виявили, що, якщо порізати кубиками хліб, нанизати його на шампури і занурити у розплавлений сир, вийде смачна і ситна їжа. Так народилося перше фондю.

Італія: сімейна справа

Цікаво, що в Італії хліб не печуть у промислових масштабах. Можливо, тому деякі сорти італійського хліба, такі як чіабатта, знамениті на весь світ своїм особливим смаком. Південь країни – справжній центр сімейного хлібопечення. Кожна булочна тут зберігає свої унікальні рецепти хліба, які передаються від батька до сина.

Франція: хліб для струнких

Якщо ви вважаєте, що головні магазини Франції - парфумерні, то помиляєтеся. Головні магазини Франції - булочні. Навіть в найменшому селі є своя пекарня, де хліб випікають двічі на день. Якщо в маленьких містечках асортимент хліба не такий великий, то в паризьких булочних можна завжди купити свіжі круасани, багети, бріоші і пироги. Французи люблять хліб і їдять його щодня. Незважаючи на це, вони залишаються найбільш витонченою нацією Європи. Секрет – в рецептурі, яка вдосконалювалася протягом століть. При розумному споживанні правильно приготований хліб не призводить до зайвих кілограмів.

До речі, саме у Франції хліб прийнято подавати як доповнення до основної страви або до сиру, який завжди приносять у кінці частування.

Чорний німецький шварцброт, туринську чіабату, паризький багет, круасани, а також литовський, ризький хліб, грецький пиріг і дієтичний цільнозерновий сьогодні можна купити в супермаркетах України, де представлені хліба «МілльВілль». Випечені за найкращими рецептами хлібних шкіл з усього світу, вони завжди порадують відмінним смаком і ароматом.