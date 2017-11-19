У Києві матір та її 9-річна дочка два тижні прожили з трупом

В Києві на вулиці Плеханова жінка та її 9-річна донька практично два тижні прожили з трупом в одній квартирі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва, передає Politeka.

Як стало відомо, жінка проживала в одній квартирі з матір’ю-пенсіонеркою, яка померла.

За інформацією правоохоронців, мешканців будинку почав турбувати специфічний запах. Через деякий час сусіди з’ясували, звідки він долинає, і подзвонили в поліцію.

Господиня навідріз відмовлялася відкривати. Тільки після того, як жінка почула, що поліцейські мають намір викликати рятувальників, щоб зламати двері, вона пустила правоохоронців в квартиру.

В квартирі поліцейські виявили 9-річну дівчинку і труп пенсіонерки, що розкладається. Господиня оселі стверджує, що це її 59-річна мати, яка померла півтора тижні тому.

За словами жінки, поліцію і швидку вона не викликала, оскільки думала, що їм треба буде заплатити гроші, яких у неї немає.

Дівчинку відправили до притулку для дітей, зараз з нею працюють психологи. За дитиною повинен приїхати батько.