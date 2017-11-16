Американка зуміла виграти джекпот 2 рази за один день
Загальна сума виграшу перевищила мільйон доларів.
Мішель Шуффлер зі штату Північна Кароліна змогла зірвати джекпот двічі за добу. Загальна сума виграшу перевищила мільйон доларів. Про це пише The Sun у четвер, 16 листопада.
За словами переможниці, перший квиток був придбаний спонтанно. «У мого чоловіка було трохи готівки, і він вирішив купити квиток в самий останній момент», - розповіла вона. Стерши захисний шар на мапі, жінка виявила, що виграла десять тисяч доларів.
Через кілька годин Шуффлер і її чоловік вирішили купити ще один лотерейний квиток, але вже в іншому кіоску. Удача чекала їх і тут - другий виграш склав один мільйон доларів. Сама переможниця назвала те, що трапилося, дивом.
Замість того, щоб забрати весь виграш відразу, жінка прийняла рішення отримувати виплати в розмірі 50 тисяч доларів протягом 20 років. Витратити гроші вона планує на навчання своїх дітей в університеті.