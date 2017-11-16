Американка зуміла виграти джекпот 2 рази за один день

Мішель Шуффлер зі штату Північна Кароліна змогла зірвати джекпот двічі за добу. Загальна сума виграшу перевищила мільйон доларів. Про це пише The Sun у четвер, 16 листопада.

За словами переможниці, перший квиток був придбаний спонтанно. «У мого чоловіка було трохи готівки, і він вирішив купити квиток в самий останній момент», - розповіла вона. Стерши захисний шар на мапі, жінка виявила, що виграла десять тисяч доларів.

Через кілька годин Шуффлер і її чоловік вирішили купити ще один лотерейний квиток, але вже в іншому кіоску. Удача чекала їх і тут - другий виграш склав один мільйон доларів. Сама переможниця назвала те, що трапилося, дивом.

Замість того, щоб забрати весь виграш відразу, жінка прийняла рішення отримувати виплати в розмірі 50 тисяч доларів протягом 20 років. Витратити гроші вона планує на навчання своїх дітей в університеті.