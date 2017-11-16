На бразильський берег викинуло мертвого 30-тонного кита

На березі в Бразилії виявлений мертвий 30-тонний кит. Його помітили громадяни країни і повідомили про це працівникам санітарних служб. Фахівці приїхали на узбережжя і прибрали тіло великого морського ссавця.

Для цього довелося залучити спеціальні технічні засоби: підйомний кран, три екскаватори та навантажувач. Інформацію про подію повідомляють бразильські ЗМІ. За словами представників преси, мертвий кит важив 30 тонн і мав довжину 15 метрів. Працівникам довелося неабияк потрудитися, щоб транспортувати його. Спостерігати за цим процесом зібралися місцеві жителі. Вони з цікавістю дивилися на тіло величезного кита і стежили за діями співробітників санітарних служб.

Адміністрація Ріо-де-Жанейро наказала перекрити одну вулицю для доставки транспорту до пляжу, де виявили труп кита.

Про причини смерті кита нічого не повідомляється.