Звичайний кіт мало не вбив жінку

Літню жінку, яка спливала кров'ю, виявила її донька, коли прийшла провідати свою матір. Kyodo News повідомляє, що пенсіонерку довелося відвезти до лікарів, щоб ті надали допомогу потерпілій. Ось тільки розповісти, що саме з нею сталося, та не може через власну німоту.

В ході слідства поліцейські звернули увагу на те, що немає ніяких слідів, які б вказували на незаконне вторгнення в будинок Маюко Мацумото. Це змусило їх ще раз ретельніше вивчити рани на обличчі літньої жінки. Результат виявився дещо дивним: експерти не виключили, що нанести їх міг звичайний кіт.

Незабаром ця гіпотеза отримала підтвердження: на одному з бездомних котів, що живуть поблизу від будинку потерпілої, виявилися схожі на кров плями. Поліція вже взяла їх для аналізу.

Що буде з котом в разі доведення провини – поки невідомо.