Чоловік випав з 9-го поверху: встав, піднявся і пішов

Подія сталася 12 листопада, в неділю в Москві.

Самотній чоловік наодинці розпивав спиртні напої у себе вдома і ненароком випав з вікна! Пролетівши 9 поверхів, впавши на землю, він самостійно встав, піднявся і пішов до себе додому. Постраждалий викликав поліцію і продовжив застілля, а коли ті прибули – не міг пригадати причину його дзвінка у відділок. Чоловікові надали медичну допомогу, медики діагностували забій грудної клітини та інші травми. Постраждалого відвезли в лікарню.