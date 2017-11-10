Американка одружилась на власній матері

Мешканку американського міста Дункан, штат Оклахома, засудили до 10 років в'язниці за одруження на своїй біологічній матері, яка раніше була одружена з власним сином. Про це повідомляє місцеве видання Tulsa World.

26-річна Місті Спенн одружилася на своїй матері, 44-річній Патриції Спенн. Дівчину визнали винною в інцесті і дали максимальне покарання - 10 років в'язниці. Патриція Спенн також звинувачується в інцесті, вона постане перед судом в січні. Проте сама вона заперечує звинувачення.

Видання також зазначає, що Патриція Спенн була позбавлена ​​батьківських прав, і діти росли окремо від неї.

У 2014 році Місті Спенн знову зустрілася з матір'ю, а в 2016 році вони вирішили одружитися. Це вже не перший шлюб з власною дитиною для Патриції Спенн - в 2008 році вона вийшла заміж за свого сина, але згодом шлюб був анульований.