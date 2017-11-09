Вікторія Райдос: У контакт можна вступити з кожною душею, яка переродилася

Ця дівчина називає себе відьмою і жрицею культу предків. У неї і вигляд теж такий незвичайний, в чомусь навіть демонічний. І поведінка - жорстка, без ніжностей і соплів. «А інакше з моїм даром не вижити, - пояснює Вікторія Райдос. - Я бачу таке, що багато хто з вас навряд чи захотів би бачити». Переможниця 16-й «Битви екстрасенсів», зірка шоу «Екстрасенси ведуть розслідування. Битва найсильніших» на ТНТ​ розповіла про загробне життя і мертвих людей.

- Вікторіє, ви часто стикалися з тим, що люди вам говорили: «Ну, покажи, чого ти вмієш, а ми подивимося»?

- Слава Богу, мене це не торкнулося. Думаю, що я веду себе таким чином, що відразу зрозуміло, що я не цирковий кінь, правда? Траплялося таке, що я в аеропорту о третій годині ночі, до мене підходять: «Вікторія, може, ви що-небудь мені скажете?»

- Говорите?

- Тільки в тому випадку, якщо розумію, що у людини біда. Але якщо ось така історія - коли я вийду заміж, ой, я розлучилася з хлопцем ... ні, не займаюся такими речами ...

- Часто ви відмовляєтеся працювати з будь-ким?

- Буває. Я не люблю відверту тупість. А ще коли запит до мене нереалістичний - люди хочуть, щоб я клацнула пальцями, помахала свічкою - і у них трапилося все прямо тут і зараз.

- Як ви розповіли своєму майбутньому чоловікові, що ви відьма?

- Я була вкрай акуратна - мовляв, займаюся езотерикою. Він запитав: «Типу на картах гадаєш?» Я відповіла: «Щось на зразок того». А потім він «Битву екстрасенсів» подивився і все зрозумів. Хоча ми до того моменту вже були одружені, до мене ходили люди. Але він не знав масштаб моїх знань в області магії.

- Ви бачите майбутнє своїх близьких?

- Це вкрай складно. Тому що я емоційно прив'язана до них і необ'єктивна.

- Коли ви зіткнулися з тим, що бачите мертвих, не задавалися питанням: «А чи здорова я?»

- Я щиро вважала, що зі мною щось не так. І мовчала про свій дар, тому що мені не хотілося, щоб мене в шизофреніки записували.

- Ви спілкуєтеся з мертвими, приходите для цього на їх могили. А що робити, якщо людина кремована? Ні труни, ні тіла...

- Це не грає ролі. Правда в тому, що для душі зовсім неважливо, яким чином тіло пішло. У контакт можна вступити з кожною душею, яка переродилася.

- Скажіть, а як мертві виглядають? Мені цікава візуальна картинка, яку ви бачите.

- Ну, іноді вона буває димчата, іноді напівпрозора, іноді це якась щільність. Але, як правило, має людський силует. Він не завжди буває цілим або однорідним, зрідка - якийсь фрагмент. Мені спочатку було важливо не боятися візуальних речей. Тому що насправді це неприємне видовище, повірте, особливо якщо ти бачиш причину смерті.

- Ви чуєте їх голоси у себе в голові?

- Якби я чула чужі голоси, це була б уже шиза. (Посміхається.) Я чую як би свою думку, свій голос.

- Ви сказали, що душі перероджуються. А нові звідки з'являються? Адже кількість людей постійно збільшується...

- Є, без сумніву, вища інстанція, яка розподіляє кількість - ось є молоді душі, є зрілі, є ті, які так і не проходять свої уроки і в підсумку вони дуже надовго затримуються в світі мертвих.

- А є пекло і рай?

- Це конфесійні поняття. Яке це має відношення до питань життя і смерті? Ніякого.

- Тоді що є в тому світі?

- Життя. У кожного там є свої завдання, які слід виконувати. Якщо людина йде по своїй, наприклад, ініціативі - здійснює самогубство, - вона приречена довгий час перебувати одна. Чи не пекло це?

- Це загробне життя на землі або десь в іншому місці?

- Розумієте, ваші уявлення - вони в певному сенсі однобокі ... Безсумнівно, є якийсь простір тонкого світу, яке ми не можемо відчувати. Але це в полі Землі, безсумнівно, інакше ми б це не могли транслювати, бачити і усвідомлювати. На що б я зараз налаштовувалася, на яку частоту? На частоту пекла? Це ж дурість!

- У тварин є душі?

- Без сумніву. Але вібрація від них занадто низька.

- Вам коли-небудь у своєму житті хотілося, щоб у вас не було цього дару?

- Так. Два рази - вони пов'язані з дитячими смертями. Я до сих пір пам'ятаю, як звуть тих дітей, як вони виглядають, причини їх смерті ...

- Періодично хтось виступає з викривальними заявами про «Битву екстрасенсів»: мовляв, всі учасники - актори. Як ви до цього ставитеся?

- Мене не зачіпають ці заяви. Тому що я там була і знаю, наприклад, що історію, коли хтось помирає, дуже складно відіграти за сценарієм.