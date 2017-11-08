Компанія «ДВЕРЬ ЭКСПО» представила жалюзійні двері

Завдяки незвичайному зовнішньому вигляду стильність вам забезпечена.

Причому оновити інтер'єр не потребує особливих зусиль, потрібно просто замінити старі меблеві дверцята на нові жалюзійні. Ваш інтер'єр зміниться до невпізнання. Але крім стилю і краси є більш важливий аспект. Завдяки «зябрам» так званих ламелей в приміщенні поліпшується циркуляція повітря, немає його спертості, немає неприємних запахів.

Жалюзійні двері виготовляються з різних матеріалів, МДФ, пластика, металу, дерева, бувають навіть скляні. Але саме з дерева жалюзійні конструкції виходять найбільш придатними для створення затишку у вашій оселі. Адже погодьтеся, виробу з натурального дерева набагато приємніше торкатися, дерево не набридає і постійно радує око.

«Двері жалюзійні міжкімнатні» (http://dverexpo.ru/zhalyuzijnye-dveri.html), виробляються завтовшки 35 мм. Можна встановлювати двері жалюзійного типу і в сантехнічні приміщення в квартирі. У приватному будинку — в котельню до газового обладнання. Такі двері можна встановлювати і як міжповерхові, що розділяють перший поверх і другий.

Компанія «ДВЕРЬ ЭКСПО» виробляє і продає жалюзійні двері або дверцята будь-якого розміру, без обмежень по ширині і висоті, завтовшки 20 мм або 35 мм. Звертайтеся, і ви отримаєте хорошу якість за розумні гроші.

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