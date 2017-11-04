Павук заставив румунську телеведучу показати в прямому ефірі свою білизну (відео)

Казус стався під час програми "Браво, у вас є стиль!", і відповідний запис уже з’явився на YouTube.

На кадрах видно, що Іллінка раптом запанікувала і почала оголюватися в прямому ефірі, аби витрусити павука. Їй здалося, що він заповз їй під сукню.

Ледве тримаючись на високих підборах, телеведуча стрибала на місці, намагаючись дістати комаху. У процесі вона високо задерла спідницю і зробила спробу відійти в сторону, сподіваючись уникнути об'єктивів камер.

Коли Віндічі зрозуміла, що ніякого павука немає й близько, то повернулася до роботи. При цьому вона широко посміхалася в камери, наче нічого й не трапилося.