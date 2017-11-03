Як обрати чохол для Xiaomi Redmi Note 4X: нюанси та поради

Лідер продажів ― смартфон Xiaomi Redmi Note 4X — стабільно користується попитом та постійно знаходить нових прихильників. Тому інтернет-магазин WebAks, який завжди турбується про своїх покупців, пропонує каталог захисних плівок, скла та чохлів для Xiaomi Redmi Note 4X. Вони завжди є в наявності і очікують на ваш гаджет.

Розглянемо нюанси вибору згаданих вище аксесуарів.

Ступінь захисту ― повний або частковий

За ступенем захисту чохли бувають двох типів ― повний та частковий. Якому з них надати перевагу? Це залежить від умов використання смартфону: чи високий ризик ударів, падінь гаджета, потрапляння всередину пристрою вологи тощо. Не у всіх випадках потрібний повний захист телефону з протиударним чохлом або із додатковим «щитом» від вологи.

Чохли з повним захистом бережуть корпус та тачскрін Xiaomi Redmi Note 4X. Серед таких моделей — книжка, фліп, водонепроникний, протиударний. Зазвичай коштують ці чохли дорожче за інші. Для їх виготовлення виробники використовують алюміній, шкіру, термопластичний поліуретан, дерево тощо.

Чохли з частковим захистом найчастіше убезпечують тильний бік смартфону або/та його бічні сторони. Це відкриті чохли без рухомих частин. Перевага таких аксесуарів у тому, що з них не потрібно виймати телефон, коли треба ним користуватися. Серед чохлів із частковим захистом ― бампер та накладка. Виробляють їх найчастіше з пластику, термопластичного поліуретану, силікону, резини тощо.

Чому варто звернутися в WebAks?

Серед чохлів для Xiaomi Redmi Note 4X в інтернет-магазині є моделі від iMuca, iPaky, Mofi, Mercury, Nillkin, Motomo, X-Level та інших. Обирайте або яскраві аксесуари у формі персонажів із мультфільмів, або класичні варіанти, що пасують до ділового стилю. Серед переваг інтернет-магазину WebAks:

Працює в режимі 24/7. Користуйтеся онлайн-каталогом, коли це вам зручно.

Якщо придбаний товар не підійшов покупцеві, його можна повернути до магазину.

Діє постійна акція ― безкоштовна доставка по всій території України при замовлені аксесуарів на суму від 450 грн.

Окрім захисних аксесуарів у WebAks ви можете обрати:

вакуумні навушники від популярних брендів;

якісні моноподи для селфі на вашому смартфоні;

павербанки ємністю до 12000 mAh;

кабелі ― Micro USB, Type-C, Lighting;

автомобільні та мережеві зарядні пристрої;

карти пам’яті для зберігання у телефоні фото, музики та відео.

Обирайте аксесуари для Xiaomi Redmi Note 4X та розкривайте потужний потенціал свого модного гаджета!