У 2018-му в моду знову повернеться джинсовий костюм

У моду знову повертається джинсовий костюм. Він стане невід'ємною частиною справжньої модниці.

Головний колір нового сезону - помаранчевий. І не важливо в якому одязі він буде присутній - чи то плаття, пальто, костюм.

Також в моді будуть яскраві плащі, за кроєм місцями навіть нагадують коктейльні сукні, з завзятими принтами, плісировкою і великою кількістю кишень. Та й взагалі в моду увійдуть найрізноманітніші мікси принтів, гасел і логотипів.