У 2018-му в моду знову повернеться джинсовий костюм
Хоча сезон весна-літо 2018 року ще не скоро, однак вже сьогодні відомо, що нового запропонує нам мода.
У моду знову повертається джинсовий костюм. Він стане невід'ємною частиною справжньої модниці.
Головний колір нового сезону - помаранчевий. І не важливо в якому одязі він буде присутній - чи то плаття, пальто, костюм.
Також в моді будуть яскраві плащі, за кроєм місцями навіть нагадують коктейльні сукні, з завзятими принтами, плісировкою і великою кількістю кишень. Та й взагалі в моду увійдуть найрізноманітніші мікси принтів, гасел і логотипів.