5 секретів привабливості посуду від Vinzer

Неймовірно, але навіть матеріал, з якого створено кухонне приладдя, безпосереднім чином впливає на смакові та візуальні характеристики приготованих страв. Для прикладу, варто знати, що керамічний посуд ідеально підходить для запікання у духовці, сталевий — для приготування базових страв (супів, каш, борщу та юшки), а алюмінієвий — навпаки, недоцільно використовувати для створення гарячих шедеврів кулінарії. Всі ці та багато інших секретів відомі Vinzer — популярному швейцарському виробнику посуду. Саме завдяки врахуванню всіх тонкощів та нюансів кулінарного мистецтва створені ним набори кухонного посуду користуються популярністю у споживачів.

Придбати набори посуду Vinzer українці можуть у moyо — популярній торговій мережі, що об’єднує онлайн-представництво та традиційні точки роздрібної торгівлі. Очевидно, що увагу покупців дана категорія продукції приваблює своєю швейцарською якістю, про яку дійсно складають легенди. Але це далеко не єдиний секрет привабливості наборів від Vinzer:

Універсальність. Майже всі комплекти посуду Vinzer адаптовані до приготування їжі на будь-яких плитах (електричних, газових, індукційних, галогенових чи комбінованих). Вони відрізняються стійкістю до високих температур, тому ідеально підходять для щоденного використання.

Привабливий зовнішній вигляд. Нейтральний металево-сріблястий колір поверхонь, який чудово гармоніює майже з будь-яким кухонним інтер’єром, виглядає вишукано та оригінально. Не дивлячись на мінімалістичний дизайн, набори посуду від Vinzer здатні вдовольнити смаки навіть найвибагливіших споживачів.

Нержавіюча сталь — матеріал номер один на ринку кухонного приладдя. Vinzer виготовляє свою продукцію виключно з так званої харчової сталі (наприклад, FERRINOX18/10), тому не варто турбуватися про появу міфічних канцерогенів чи інших шкідливих мікроелементів під час нагрівання.

Комплектація «Аll inclusive». Набори, що містять від 7 до 25 предметів — це справжній «маст хев» завзятої домогосподарки. Каструлі, сотейники, сита, різноманітні підставки, салатниці, фритюрниці та терки — все це (а дещо навіть у кількох екземплярах) може входити до складу мега-комплекту Vinzer.

Термостійкість. Спеціальні ручки, створені із товстого шару сталі (іноді зі вставками з бакеліту), термостійка кришка з отвором для випуску пари, антипригарне дно, виготовлене за допомогою капсульних технологій та наявність термодатчиків свідчать про безпечність контактів посуду Vinzer з вогнем.

Набори посуду Vinzer — це ідеальне рішення для кулінарів-любителів, майстрів-самоучок та навіть професійних шефів. Завдяки чудовій якості та гідним експлуатаційним характеристикам продукція від швейцарського виробника сміливо може використовуватися як для приготування улюблених домашніх страв, так і для створення оригінальних позицій в меню кафе, барів чи готелів.