Собаку від ведмедя врятував зайвий жир

В американському місті Алтамонт-Спрінгс в штаті Флорида ведмідь напав на собаку породи пінчер, але їй вдалося врятуватися завдяки зайвому жиру. Про це повідомляє Fox News.

- Зайвий шар жиру не дав кігтям ведмедя розірвати їй кишки, - розповів господар собаки.

Коли собака по кличці Фріка гуляла у дворі, на неї напав ведмідь. Він не зміг зачепити життєво важливі органи, тому що у пінчера було ожиріння. Фріці наклали понад 10 швів, і зараз її життю ніщо не загрожує.