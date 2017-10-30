Оригінальні та бюджетні подарунки на 2018 Новий рік Собаки

Адже підготувати кращі подарунки на Новий рік для найрідніших та заощадити кошти можливо лише якщо розпочати купувати подарунки ще восени. Магазини, супермаркети та торгові центри пропонують покупцям різноманітні акції, знижки та розпродажі, на яких завжди можна знайти цікаві та незвичайні речі за смішною ціною.

У 2018 році дуже популярні оригінальні та бюджетні подарунки, пропонуємо Вам ідеї найкращих новорічних подарунків у рік Собаки.

Багатофункціональні чоловічки-слуги

Надзвичайні та веселі чоловічки-слуги – оригінальний та корисний подарунок. Ці різнокольорові чоловічки на присосках завжди стануть в нагоді в квартирі чи заміському будинку. Вони здатні утримувати рушники, одяг та інші речі.

Силіконовий мішечок для картоплі

Надзвичайно корисний та незвичний подарунок для близьких – це зручний мішечок для запікання картоплі в мікрохвильовій печі. Завдяки цьому чудо-мішечку Ваша дружина, донька чи ліпша подруга за декілька хвилин приготує духмяну та надзвичайно смачну картоплю на сніданок, обід чи вечерю.

Утримувач для ватних паличок квітка

Незвична та зручна підставка для ватних паличок у вигляді квітки з кришкою. Вона має надзвичайний вигляд, зручна в застосуванні, та дозволяє легко зберігати палички у ванній кімнаті чи вітальні. Увага та турбота про найрідніших – найкращий спосіб привітати з новорічними святами!

Заварник для чаю

Нізащо не дозволять змерзнути довгими зимовими вечорами, або ж морозним ранком надзвичайні заварники для чаю. Цікаві силіконові квіточки, лимончики чи полунички завдяки яскравим кольорам ніколи не загубляться на кухонній поверхні та піднімуть настрій в негоду.

Силіконові прихватки

Яскраві та кольорові силіконові прихватки завжди стануть у нагоді господині. Веселі тваринки обов’язково піднімуть настрій та не дозволять господині обпектися об деко чи кришку. Такі веселі рукавички стануть особливо доречні в родині де є невеликі діти, адже з ними приготування перетвориться у веселу гру.

Завдяки своїй сучасності та зручності аксесуари для кухні найкращий подарунок для кожної господині, адже вони не дадуть Вам згаяти дорогоцінний час та роблять рутинну та одноманітну роботу по кухні приємною та простою. А великий асортимент магазину Юмарт має просто безліч необхідних в господарстві дрібничок.

Штора для ванної кімнати

Чудовий подарунок для друзів – оригінальна штора з фільму жахів. Білосніжна штора з криваво-червоними відбитками здивує та розвеселить вашого кращого друга, брата або ж дівчину. Адже подарунки можуть бути не тільки корисними але й веселими!

Набір ласощів

Набір шоколадних або желейних цукерок – вдалий подарунок як для дівчини так і для хлопця, адже солодощі полюбляють геть усі. А чарівне печиво з побажаннями зробить цей Новий рік незабутнім, достатньо перед тим як з’їсти печиво потрібно кожному прочитати цікаве передбачення, або ж завдання.

Шпилька для плетіння коси

Зі зручним пристроєм – шпилькою для плетіння коси отриманим під новорічну ялинку, кожна красуня із довгим волоссям без надзвичайних зусиль зможе кожного дня дивувати найрідніших різноманітними косами. Ця шпилька дозволить зробити ідеальну зачіску за декілька хвилин.

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