Батько застрелився на очах у доньки (відео)

54-річний турок Айхан Узун з міста Кайсері покінчив з життям у прямому ефірі в соціальній мережі Facebook.

Записуючи відеозвернення з пістолетом у руках, він пояснив причину своїх дій – його донька пішла проти волі батька і вирішила вийти заміж. Після слів прощання чоловік вистрелив собі у голову:

«До побачення, я йду, дбай про себе».

Рідні, які бачили у Мережі трансляцію, кинулися до оселі чоловіка, проте не встигли… Прибувши на місце, вони побачили бездиханне тіло самогубця. У поліції розпочато розслідування кримінальної справи. Представники Facebook поки не відреагували на інцидент.