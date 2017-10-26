Батько застрелився на очах у доньки (відео)
Дочка не спитала у нього дозволу на одруження.
54-річний турок Айхан Узун з міста Кайсері покінчив з життям у прямому ефірі в соціальній мережі Facebook.
Записуючи відеозвернення з пістолетом у руках, він пояснив причину своїх дій – його донька пішла проти волі батька і вирішила вийти заміж. Після слів прощання чоловік вистрелив собі у голову:
«До побачення, я йду, дбай про себе».
Рідні, які бачили у Мережі трансляцію, кинулися до оселі чоловіка, проте не встигли… Прибувши на місце, вони побачили бездиханне тіло самогубця. У поліції розпочато розслідування кримінальної справи. Представники Facebook поки не відреагували на інцидент.