ЗМІ повідомили, що у принців Гаррі та Вільяма є старша сестра

Німецька жовта газета Globe розповіла історію про те, що принцеса Діана, дружина передбачуваного спадкоємця англійського трону принца Чарльза, деякий час не могла завагітніти, і королева Єлизавета II звеліла взяти у неї яйцеклітину і запліднити її насінням сина.

Нібито це потрібно було, щоб упевнитися в здатності Діани зачати дітей. Операція пройшла успішно, яйцеклітина була запліднена. Лікарю веліли її знищити, однак він нібито не послухався найвищого наказу і підсадив якійсь жінці, що мала проблеми із зачаттям.

Повідомляється, ніби вона народила дочку на ім'я Сара і деякий час проживала у Великобританії. Через кілька років сім'я змушена була перебратися в США через загрози, які їм надходили.

Кілька років тому ця історія вже спливала в ЗМІ - тоді писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон під час візиту в Штати навіть познайомилися з дівчиною на ім'я Сара. Є всі підстави припускати, що історія з сестрою Вільяма і Гаррі - не більше ніж качка, яку таблоїд дістав зі схованки в річницю смерті принцеси Діани.