Стало відомо, чому Кейт Міддлтон заборонено давати автографи

Кейт Міддлтон, як і всю королівську сім'ю, регулярно закидають зарозумілістю, хоча герцогиня Кембриджська цілком вільно спілкується з публікою на зустрічах і зовсім не тримає дистанцію. Можливо, на зарозумілу репутацію Міддлтон працює той факт, що вона ніколи не дає автографи. Однак це пояснюється не особистою зневагою Кейт до своїх шанувальників, а офіційним правилом, що забороняє всім членам британського престолу підписувати що-небудь для оточуючих. Причина заборони проста: Букінгемський палац побоюється, що автограф когось з родини буде підроблено і використано або в комерційних, або і зовсім в злочинних цілях. Єдиним, хто порушив строгий протокол, є принц Чарльз. У 2010 році Чарльз відвідав Корнуолл після повені. На зустрічі з сім'єю, що дуже сильно постраждала від стихії, принц запропонував будь-яку свою допомогу. Ті несподівано попросили його розписатися. Чарльз не міг відмовити і на першому-ліпшому клаптику паперу написав «Чарльз 2010».

До речі, заборона на автографи - не єдина, яким доводиться слідувати Кейт Міддлтон, будучи герцогинею. Їй заборонено брати участь у виборах, грати в «Монополію», їсти молюски і доїдати вечерю до кінця. Це не вигадки.