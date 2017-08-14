Індійський суд заборонив робити аборт 10-річній зґвалтованій дівчинці

Цю індійську дівчинку описують як щасливу і трохи сором'язливу дитину, яка обожнює малювати. В цілому, вона нічим особливо не відрізняється від дітей її віку.

Але нещодавно її життя змінилося назавжди: обстеження в лікарні показало, що дитина вагітна!

Представник державної юридичної служби Чандигарха зізнався:

Ми спостерігали багато випадків вагітності у 14- і 15-річних дівчаток, але я вперше бачу вагітну в такому юному віці!

Як повідомляють ЗМІ, дівчинку неодноразово ґвалтував родич (двоюрідний брат матері), який зараз перебуває у в'язниці в очікуванні суду.

Сім'я подала клопотання про аборт, але суд відхилив його. Лікарі кажуть, що переривання вагітності на 32-му тижні буде дуже ризикованим для здоров'я дитини, а зараз плід розвивається добре.

Сім'я дівчинки була вражена рішенням суду. Справа в тому, що в Індії на законодавчому рівні заборонено робити аборт після 20-го тижня вагітності. Виняток можуть зробити тільки в тому випадку, якщо лікарі доведуть, що життя вагітної знаходиться під загрозою.

Про цікаве положення стало відомо тільки кілька тижнів тому, коли дівчинка поскаржилася на біль внизу живота. Після цього мати відвела дитину в лікарню.

Навіть батьки не помітили ознак вагітності, адже дитина сама по собі повненька.

Дитині досі не розповіли про вагітність, тому вона і не підозрює про свій стан. Знайомі стверджують, що вона дуже наївна і не усвідомлює, що з нею сталося. Близькі пояснюють дівчинці, що у неї в животі великий камінь, тому він роздувається.

Дитина живе з батьками в маленькій однокімнатній квартирі. Батько працює в уряді, а мати - гувернанткою.

Батьки дівчинки шоковані, її мати постійно плаче. Ситуацію посилило розголошення особистої інформації в ЗМІ.

У квартирі часто з'являються поліція і соціальні служби, а натовпи журналістів чекають рідних біля будинку.

Однак дівчинка отримує кращу медичну допомогу і має право вимагати грошову компенсацію від держави.

Дитина у дитини повинна народитися в кінці вересня, але батьки вирішили відмовитися від неї. Новонародженого віддадуть комітету з питань благополуччя дітей, який буде піклуватися про малюка, поки його не усиновлять.

Сім'я дуже хвилюється про майбутнє дочки: швидше за все, у неї буде важка психологічна травма, а інші діти можуть просто почати знущатися над нею.

На жаль, насильство в Індії зустрічається аж ніяк не рідко. Уявіть собі, що дітей молодше 16 років ґвалтують кожні 155 хвилин, а молодше 10 - кожні 13 годин!

Залишається тільки сподіватися, що з психічним і фізичним здоров'ям дівчинки все буде в порядку…