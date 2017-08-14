Кейт Міддлтон поділилася королівською таємницею

Кейт Міддлтон воліє витончені коштовності, тому її рідко можна побачити у великих сережках або кольє. А недавно стало відомо, що в її колекції прикрас є секретне намисто, яке ніхто ніколи не бачив. Виявляється, коли народився принц Георг, сестра Кейт Піппа подарувала їй золотий ланцюжок з кулоном, на якому викарбувана перша буква імені Вільяма, а поруч - підвіска з зображенням хлопчика, що символізувало її новонародженого сина.

Намисто Піппа придбала в Merci Maman - це знаменитий британський бренд, який виготовляє зворушливі коштовності. Таким чином, сестра герцогині Кембриджської продовжила королівську традицію: вперше подібний презент вручив принц Чарльз Діані, коли народився Вільям. Подарунок принцеса носила біля серця, ховаючи від сторонніх очей.

Кейт же вирішила зробити намисто справжньою сімейною реліквією: з народженням Шарлотти герцогиня придбала ще одну підвіску у вигляді силуету дівчинки. А потім на ланцюжку з'явився кулон з вигравіруваними іменами її дітей.