Китаянка поштою відправила свою новонароджену дитину до притулку

У китайському місті Фучжоу 24-річна горе-мати відправила кур’єрською поштою упаковану в пакет новонароджену дочку. Про це повідомляє South China Morning Post.

Шокований після рухів і криків «посилки», кур'єр звернувся в поліцію.

Працівник розповів, що мав намір перевірити вміст сумки, проте «відправниця» категорично йому заборонила це робити.

У районній лікарні Цзинань підтвердили, що в середу до них поступила новонароджена дівчинка, яку виявив у сумці кур’єр.

Крихітка народилася здоровою. Наразі дитина перебуває у лікарні в Фучжоу в очікуванні приїзду її біологічних горе-батьків, які досі так і не з’явилися.

За скоєння злочину проти життя та безпеки новонародженої дитини, матері, за законами Китаю, загрожує тюремне ув'язнення на термін до п'яти років.