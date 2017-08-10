Дочка «похоронила» живу матір

У Кіровоградській області дочка заявила про смерть живої матері, щоб отримати у спадок дві земельні паї.

Про це повідомила постраждала Лідія Григорець, пише Обозреватель.

Як стало відомо, тільки в червні 2017 року вона звернулася до фахівців обласної юстиції. Тоді постраждала протягом двох років не могла відстояти своє право на пенсію, так як була визнана померлою ще за життя.

Мені необхідно було відновити паспорт, щоб оформити пенсію. І там я дізналася, що я померла ще 11 років тому, а я ж жива, -повідомила Григорець.

У 2006 році дочка жінки отримала свідоцтво про смерть матері на підставі документів, виданих після проведення судово-медичної експертизи.

Тепер бідна Лідія Іванівна чи не кожного дня навідується до себе на могилу і гірко плаче. Адже повірити в те, що її поховала рідна дочка через спадщину, просто неможливо!

Зараз жінка проживає у своєї рідної тітки Тетяни Яриш. За словами родички, коли вона повідомила про мамин переїзд дочку, почула у відповідь лише: «Навіщо ви її привезли? Тримайте в будинку, щоб ніхто не бачив. Тому що не потрібно, щоб люди її бачили».

На той час ми і підозрювати не могли, що діти пішли на таку аферу через два земельні паї,

-сказала Яриш.

Уточнюється, що позов про визнання свідоцтва про смерть потерпілої був задоволений і 7 серпня вступив в силу.

Поліція також порушила кримінальну справу за фактом історії Григорець, проводяться слідчі дії.

Глава обласного управління юстиції Вадим Гуцул роз'яснив, що на цьому боротьба не закінчена. Зокрема, сторона оскаржуватиме рішення про земельні паї, щоб повернути їх у власність жінки. Крім того, потерпіла домагатиметься виплати пенсії за минулі три роки.