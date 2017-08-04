Двоногий кіт підкорив Мережу

Кіт, на прізвисько Ейбл Маєв, ходить на задніх лапах.

Коли бродячого кошеня вдарило струмом, він залишився без передніх лапок. Однак його підібрав добрий перехожий, виходив та виростив. Кіт-інвалід отримав прізвисько Ейбл Маєв і навчився ходити на задніх лапах. Вусатий "кенгуру" швидко став зіркою інтернету після того, як власник створив йому акаунти у соцмережах.

Ейбл вміє не тільки спритно бігати, але самостійно підніматися по сходах. А ще у нього є друг, також інвалід - у нього паралізовані задні ноги. Але разом вони відмінно ладнають!

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