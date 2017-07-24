50-річний індіанець вразив інтернет-мережу своїм зростом (фото)

Подивитись на чоловіка приїжджають люди з усього світу.

Джерело: Відомості

Мережу шокував 50-річний «маленький чоловік» з Індії. З відстані в кілька кроків цього жителя Індії на ім'я Басора Лал (Basori Lal) легко прийняти за звичайну маленьку дитину, розповідає Телеграф.

Насправді ж йому вже 50 років, але його зріст становить всього 29 дюймів (73 см). Його тіло просто перестало рости з тих пір, як він був ще маленьким хлопчиком.

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Басора Лал дуже відома особа в своєму окрузі в штаті Мадхья-Прадеш. Для того, щоб на нього подивитися, сюди приїжджає безліч народу.

[Картинки по запросу індія Басори Лал]

В окрузі поважають його, хоча в молодості йому доводилося терпіти часті глузування. Зараз же його навіть називають героєм і його сім'я пишається ним.

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50-річний індіанець вразив інтернет-мережу своїм зростом (фото)

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