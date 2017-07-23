Красуня цілий рік не брила ноги (фото)

Інших це може шокувати, інші будуть заспокоювати себе, мовляв побачене - лише фотомонтаж. Але ні. За словами Морган, вона за природну красу. Цілий рік її пахви і ноги не знали бритви.

У підлітковому віці над дівчиною знущалися через волосся на руках і ногах. Здобувши популярність, модель згадала про дитячу травму і вирішила, що тепер може дозволити собі пустити все на самоплив.

Після такого радикального ходу багато хто відвернувся від красуні, назвавши її чоловіком. Але Морган впевнена - рано чи пізно вона здолає застарілі стереотипи.