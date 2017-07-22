Чоловік викликав поліцію, щоб знайшли вкрадений у нього кокаїн

Американець Девід Блекмон з Флориди (США) повідомив поліції, що хтось розкрив його автомобіль і вкрав $50 і 7 грамів кокаїну. Про це повідомляє АР.

В автомобілі Блекмона поліцейські знайшли крек і трубку для куріння, після чого він був поміщений під варту за звинуваченням у зберіганні наркотиків і атрибутів для їх вживання, а також в опорі арешту без насильства.

Пізніше він був випущений з-під арешту до суду під заставу в $4000.