У Мексиці забальзамований труп рекламує весільне вбрання

За скляною вітриною маленького магазину весільної моди в мексиканському місті Чіуауа стоїть висока струнка фігура, вбрана у весільну сукню.

Ось уже майже 90 років цей до мурашок реалістичний манекен в магазині La Popular вітає відвідувачів, які з'їжджаються сюди з усіх куточків Америки і Європи. Бліда шкіра, смугасті венами руки, складки на долонях і сточені нігті - все це вселяє e відвідувачів впевненість, що Паскуаліта, як її називають в народі, не просто манекен, а забальзамований труп, який відмінно зберігся.

Паскуаліта, або «маленька Паскуалі», вперше з'явилася у вітрині цього знаменитого весільного магазину 25 березня 1930 року. Широко розкриті скляні очі, справжнє волосся і рум'янець манекена вводили в ступор як перехожих, так і співробітників самого магазину. Незабаром хтось звернув увагу на разючу подібність манекена c недавно померлою дочкою господині магазина. Поповзли чутки.

За легендою, у Паскуаль Есперанси, господині магазина, була дуже красива дочка (ім'я якої загубилося в історії). Дівчина повинна була вийти заміж за свого коханого. Через трагічну випадковість в день весілля її вкусив павук чорна вдова, і вона померла. Паскуалі Есперанса так журилася через смерть дочки, що нібито муміфіковане її тіло встановила у вітрині, щоб вона завжди була нареченою в загробному житті, не зумівши стати нею в земному.

Чутки поширювалися, місцеві жителі були обурені, і господині магазина стали надходити телефонні дзвінки з погрозами. Паскуалі Есперанса все заперечувала. Жінка стверджувала, що Паскуаліта була всього лише дуже якісно виготовленим і складним манекеном. Але було вже пізно: ніхто їй не вірив.

Роки йшли, історія обростала все більш неймовірними деталями. Наприклад, розповідали, що закоханий в манекен французький маг був тут ночами, оживляв її і вони танцювали ночі безперервно, пили і святкували своє коротке побачення. Також ходили страшні історії про те, що манекен стежить очима за відвідувачами магазину і змінює положення, коли ніхто не дивиться.

Кожен раз, коли я проходжу повз Паскуаліту, у мене пітніють долоні. У неї дуже реалістичні руки і навіть є варикозні вени на ногах. Я вірю, що це справжня людина, - говорить один зі співробітників магазину.

Нинішній власник салону Маріо Гонсалес прагне, щоб легенда про мертву наречену жила. Двічі на тиждень їй змінюють наряд - за запнутими шторами, як данину поваги її скромності. Лише деякі довірені співробітники магазину можуть наряджати і роздягати її. Один співробітник, який бачив її роздягненою, каже, що її тіло не схоже на тіло манекена.

Справжні шанувальники легенди залишають квіти, свічки та інші дари біля входу в магазин. Деякі вважають Паскуаліту святою і вірять в чудеса, які нібито здійснюються у її ніг.

Маріо Гонсалес задоволений славою і натовпами клієнтів, яких Паскуаліта приводить в магазин, і не збирається нічого міняти. На вітрині, в якій встановлена ​​знаменита наречена, написано «La Casa De Pascualita» - «Будинок Паскуаліти».

Коли його запитали, чи дійсно наречена - це мумія, він тільки посміхнувся і похитав головою.

Чи це правда? Багато людей вірять в це, а я не можу сказати, - відповів господар салону.