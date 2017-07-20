На будинок американця з неба звалилось сім кілограмів замороженої свинини

Сім'я з американського міста Дірфілд-Біч, штат Флорида, прокинулася посеред ночі від моторошного гуркоту.

Їм здалося, що прогримів грім. З'ясувалося, однак, що все набагато загадковіше. Господар будинку піднявся на дах і виявив на ній сім кілограмів замороженої свинини, повідомляє UPI. Тревіс Ейдар і його сім'я гадають, хто скинув їм на дах морожене м'ясо.

Дружина Тревіса Дженні припустила, що воно випало з вантажного літака, який пролітав над їхнім будинком. "Можливо, це навіть якось пов'язано з перевезенням наркотиків. Не знаю. Мені б дуже хотілося дізнатися правду", - заявила американка.

Син подружжя Ейдаров про всяк випадок розрізав м'ясо на шматки, але ніяких заборонених речовин всередині виявлено не було. Американці подзвонили в компанію, назва якої зазначена була на упаковці з м'ясом. Ейдар розповів:

Вони сказали, що не розуміють, про що я говорю. Можливо, люди вирішили, що я з глузду з'їхав.

Сім'я планує підключити поліцію до розслідування загадкового інциденту.