Задля власної популяризації канадський студент "знущається" над відомими зірками

Деякі люди настільки хочуть прославитися, що готові йти на все.

Хтось знущається над своїм тілом заради популярності, хтось готовий прикидатися дурником заради чергових переглядів на YouTube і порції лайків.

У героя нашої статті, канадського студента Міни Гергес, досить незвичайне хобі в Інстаграм: він пародіює знаменитостей, створюючи костюми з підручних засобів.

Міна вивчає медицину в Західному університеті Канади. Хлопець розповідає, що його пародії настільки низькобюджетні неспроста: Я особисто створюю всі декорації і костюми для фото.

В середньому у мене йде 2 години на підготовку до одному знімку. Частенько доводиться шукати відсутні предмети в господарських магазинах. Але мені це подобається. Це весело і легко.