Тайські селяни вимагають від поліцейських зловити злого духа Пхі Поб

Офіцери Королівської поліції Таїланду отримали незвичайне завдання: їх відрядили на схід країни для проведення спецоперації по вигнанню злих духів!

Причиною стало звернення до влади жителів села в провінції Амнатчарен: селяни стверджують, що злісний привид в жіночому образі протягом вже декількох місяців наводить на них жах.

За розповідями селян, злий дух на ім'я Пхі Поб вбив чотирьох корів і наслав хворобу на чотирьох співробітників прикордонної служби.

Сільські старійшини звернулися до центральної влади з проханням надіслати поліцію, щоб «зміцнити

цивільний дух і довіру жителів, а також запобігти паніці».

Прибулі поліцейські вже почали патрулювати вулиці в селі.

Пхі Поб - один з найбільш відомих персонажів тайської міфології, що фігурує в багатьох фільмах і телепередачах. Вважається, що він має здатність встановлювати владу над людьми і сіяти хаос.

Начальник місцевої поліції Адула Чайпрасітікул каже, що більшість людей вірить в існування духу Пхі Поб. Постійно виникають нові страшні історії, пов'язані з його витівками.

У 2016 році троє селян, в яких нібито вселився злий дух, під загрозою розправи змусили своїх родичів і сусідів роздягнутися догола.

Пхі Поб - далеко не єдиний привид в Таїланді, жителі якого відомі своїми забобонами.

Як пише тайська газета «Самуї таймс», в країні мешкають щонайменше ще 20 духів, хоча не всі вони вважаються злими.