Тайські селяни вимагають від поліцейських зловити злого духа Пхі Поб
Селяни стверджують, що привид в жіночому образі протягом кількох місяців наводить на них жах.
Офіцери Королівської поліції Таїланду отримали незвичайне завдання: їх відрядили на схід країни для проведення спецоперації по вигнанню злих духів!
Причиною стало звернення до влади жителів села в провінції Амнатчарен: селяни стверджують, що злісний привид в жіночому образі протягом вже декількох місяців наводить на них жах.
За розповідями селян, злий дух на ім'я Пхі Поб вбив чотирьох корів і наслав хворобу на чотирьох співробітників прикордонної служби.
Сільські старійшини звернулися до центральної влади з проханням надіслати поліцію, щоб «зміцнити
цивільний дух і довіру жителів, а також запобігти паніці».
Прибулі поліцейські вже почали патрулювати вулиці в селі.
Пхі Поб - один з найбільш відомих персонажів тайської міфології, що фігурує в багатьох фільмах і телепередачах. Вважається, що він має здатність встановлювати владу над людьми і сіяти хаос.
Начальник місцевої поліції Адула Чайпрасітікул каже, що більшість людей вірить в існування духу Пхі Поб. Постійно виникають нові страшні історії, пов'язані з його витівками.
У 2016 році троє селян, в яких нібито вселився злий дух, під загрозою розправи змусили своїх родичів і сусідів роздягнутися догола.
Пхі Поб - далеко не єдиний привид в Таїланді, жителі якого відомі своїми забобонами.
Як пише тайська газета «Самуї таймс», в країні мешкають щонайменше ще 20 духів, хоча не всі вони вважаються злими.