Хода характеризує сексуальність жінки

Науковці стверджують, що під час проведення комплексних дослідів лікарям вдалося визначити по ході наскільки активним є сексуальне життя у жінок.

Слід зауважити, що ініціаторами комплексних дослідів стали співробітники з клінічного центру, розташованого в Бельгії. За словами медиків, між якістю інтимної близькості і жіночої ходою існує тісний взаємозв'язок. В процесі проведення досліджень експерти зафіксували, що представниці слабкої статі, які ведуть активне статеве життя, ходять розкуто і вільно.

Крім того, психологи довели, що такі дівчата роблять більш широкий крок, ніж сексуально незадоволені дами. Автори проектів з Інституту сексуальності і сім'ї Лувен-ла-Нев стверджують, що в ході реалізації випробувань вчені аналізували відеоролики, в яких представниці слабкої статі гуляли по вулиці.

За словами науковців, жінки, які ведуть активне статеве життя, відчувають себе більш впевнено в соціумі.