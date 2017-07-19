Привабливі чоловіки негативно впливають на стан здоровя своїх дружин

«Чим привабливіший чоловік, тим гірше для його дружини», - з'ясували автори цього проекту. Згідно з представленими ними даними, дружини фізично привабливих чоловіків нерідко починають страждати від зниження самооцінки і вдаються до різних способів корекції свого зовнішнього вигляду для того, «щоб відповідати».

Якщо у жінок не виходить стати ідеальними, вони можуть відчувати цілий комплекс проблем зі здоров'ям аж до психічних розладів та ожиріння, стверджують науковці.

За словами вчених, бажання «відповідати стандарту» - одна з найбільш актуальних психологічних проблем у сучасних людей. Цьому сприяє потужний розвиток б'юті-технологій і галузі естетичної медицини, а також агресивне нав'язування у вигляді зразків для наслідування зірок з їх бездоганними тілами.

У світі, де красива зовнішність міцно асоціюється з особистим і кар'єрним успіхом, фактор привабливості чоловіка набуває абсолютно особливо значення для шлюбу і відносин в ньому, констатували фахівці.

Правда, чоловіки, як показало дослідження, реагують на красу своїх других половин не так болісно, ​​як жінки. Якщо чоловік і тримає себе в хорошій формі, то робить це не через красу своєї обраниці, заявили автори.

У жінок, за їхніми словами, найчастіше розвиваються порушення харчової поведінки через те, що їх партнери привабливі.